Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 c’è un nome che più di tutti ha acceso lo Stadio del ghiaccio di Milano: Jutta Leerdam. La velocista olandese, già protagonista negli ultimi anni del pattinaggio di velocità su pista lunga, ha firmato la gara perfetta nei 1000 metri femminili, trasformando una finale olimpica in una consacrazione. Per lei non è solo una medaglia, ma il punto più alto di una carriera costruita con costanza, talento e una presenza mediatica che l’ha resa una delle atlete più riconoscibili del panorama sportivo internazionale.

Nata il 30 dicembre 1998 a ’s-Gravenzande, nei Paesi Bassi, Leerdam ha iniziato a pattinare a 11 anni e ha debuttato tra i professionisti nel 2018. Da allora il suo percorso è stato in costante ascesa: sette titoli mondiali, tre ori individuali nei 1000 metri (tra cui quelli conquistati nel 2020 e nel 2023), il titolo di campionessa mondiale Sprint nel 2022 e un bottino complessivo di dodici medaglie iridate, sei delle quali d’oro. A questi si aggiungono sei titoli europei e l’argento olimpico conquistato a Pechino 2022, sempre nei 1000 metri.

Jutta Leerdam, oro e record alle Olimpiadi invernali 2026

Il 9 febbraio 2026, sulla pista di Milano, Jutta Leerdam ha scritto una nuova pagina della sua storia sportiva. Nei 1000 metri femminili ha chiuso con il tempo di 1:12.31, un crono che le è valso non solo la medaglia d’oro olimpica, ma anche il record olimpico della specialità. Sul podio, accanto a lei, la connazionale Femke Kok e la giapponese Miho Takagi. Ma al centro della scena c’è stata soprattutto l’olandese, capace di imporsi davanti al pubblico delle grandi occasioni e di migliorare quanto fatto quattro anni prima a Pechino vincendo l’argento.

La vittoria nei 1000 metri rappresenta il coronamento di un percorso costruito nel tempo. L’oro olimpico del 2026 aggiunge però un peso specifico diverso: è il traguardo che ogni atleta sogna, quello che cambia la percezione pubblica di una carriera già brillante.

Oltre ai risultati, a colpire è anche la sua dimensione pubblica. Con circa 5 milioni di follower su Instagram, Jutta Leerdam è diventata un esempio globale. Sul suo profilo alterna immagini degli allenamenti, retroscena delle competizioni e momenti di recupero fisico e mentale a scatti più curati, che raccontano una nuova idea di femminilità sportiva: forte e consapevole.

La reazione del fidanzato Jake Paul

Sugli spalti dello Stadio di pattinaggio di velocità di Milano-Cortina, a tifare per lei, c’era anche Jake Paul. Il pugile e influencer americano è legato a Leerdam dal 2023 e non ha nascosto l’emozione nel momento della vittoria. In un video pubblicato su Instagram, Paul è scoppiato in lacrime mentre festeggiava con la sua famiglia dopo aver visto la compagna conquistare l’oro e il record alle Olimpiadi .

“LA MIA BAMBINA HA APPENA STABILITO IL RECORD MONDIALE OLIMPICO”, ha scritto in uno dei post condivisi subito dopo la gara, aggiungendo: “Sono così orgoglioso di te”. Parole in maiuscolo, cariche di entusiasmo, che in poche ore hanno fatto il giro dei social.

In un secondo Reel pubblicato dalla pattinatrice, si vede Leerdam festeggiare lasciandosi sollevare in braccio da Paul, mentre morde la medaglia d’oro prima di scambiarsi un bacio. Un’immagine che mescola sport e vita privata, e che conferma quanto la loro relazione sia diventata parte integrante del racconto mediatico intorno all’atleta olandese.

Paul, che il 21 marzo 2025 le aveva chiesto di sposarlo in una location tropicale tra fiori bianchi e candele, regalandole un grande anello di diamanti, ha definito la vittoria di Milano come “uno dei momenti sportivi più importanti di sempre”.