La pattinatrice di velocità olandese, Jutta Leerdam, torna a far parlare di sé con un finale diventato virale sul web. L’atleta, infatti, si è congedata dal Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026 dopo una straordinaria performance sportiva e un finale da vera protagonista social.

Con al collo un oro e un argento conquistati sul ghiaccio e in mano una iconica borsa firmata, Leerdam ha riassunto così la sua esperienza olimpica: “È stato un viaggio pazzesco… me ne vado con un oro, un argento e una Birkin”.

I trionfi sul ghiaccio di Jutta Leerdam

Jutta Leerdam ha brillato nella sua disciplina principale, i 1.000 metri di pattinaggio di velocità, vincendo la medaglia d’oro con il tempo di 1:12.31. Un risultato che le è valso anche il record olimpico nella distanza femminile.

Ma non si è fermata lì: pochi giorni dopo, nei 500 metri, ha ottenuto un’altra medaglia di rilievo, questa volta d’argento, dietro alla connazionale Femke Kok. Questi due podi olimpici consacrano Leerdam come una delle atlete più importanti di Milano-Cortina, confermando il suo status di fuoriclasse della velocità su ghiaccio.

La doppia medaglia rientra nel contesto di una notevole affermazione per la squadra olandese di pattinaggio di velocità: i Paesi Bassi hanno dominato gran parte delle gare su lunga pista a Milano-Cortina, portando a casa numerose medaglie tra oro, argento e bronzo nelle varie distanze.

Leerdam stessa, già medagliata a Pechino 2022 all’età di 23 anni, ha saputo elevare il proprio valore agli ultimi Giochi, diventando non solo una figura di riferimento per il pattinaggio ma anche per l’immagine dello sport femminile moderno.

…e lo stile da star su Instagram e TikTok

Oltre alle prestazioni sportive, Leerdam ha fatto parlare di sé anche per la lifestyle story grazie all’acquisto di una borsa Birkin 25 — uno dei modelli più esclusivi e costosi del marchio Hermès — acquistata durante una sessione di shopping con il fidanzato, il pugile e creatore di contenuti Jake Paul.

Il gesto è stato raccontato dalla stessa pattinatrice in un video pubblicato sui suoi profili social mentre mostrava le medaglie e la borsa. La Birkin — simbolo di lusso accessibile a pochi — ha catalizzato l’attenzione mediatica e dei fan, rendendo l’addio dell’atleta ai Giochi un mix perfetto di sport, fashion e cultura pop.

Jutta Leerdam non è solo un’atleta di successo, ma anche una figura molto seguita sui social media, con milioni di follower su piattaforme come Instagram e TikTok. Basti pensare al successo ottenuto mostrando il reggiseno sportivo della Nike, subito dopo aver dato prova delle sue straordinarie doti sportive in pista.

I suoi aggiornamenti dopo i Giochi riflettono una personalità autentica. In un video post-olimpico ha mostrato la propria bralette e ha parlato con leggerezza della sua nostalgia per i momenti vissuti nel Villaggio Olimpico.

In precedenza, l’atleta olandese ha risposto anche alle critiche legate alla sua immagine, affermando che “l’aspetto esteriore non definisce chi sei come atleta o come persona”, sottolineando il valore dell’essere se stessi.

Jutta Leerdam, oltre le medaglie

Il messaggio con cui Jutta Leerdam ha salutato le Olimpiadi — accompagnato da un sorriso e da gesti spontanei — racconta non solo la soddisfazione per i risultati sportivi, ma anche la capacità di vivere l’esperienza sportiva con equilibrio tra pressione agonistica e autenticità personale. L’oro nei 1.000 metri, l’argento nei 500 metri, l’intimo sportivo e la Birkin diventano così simboli di un’esperienza unica, sospesa tra competizione, moda e cultura digitale.

In attesa dei prossimi campionati e della stagione successiva, l’atleta lascia Milano-Cortina con una narrazione vincente: quella di una campionessa che sa coniugare eccellenza sportiva e presenza mediatica in modo contemporaneo e ispirante.