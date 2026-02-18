Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 tra medaglie, record e festeggiamenti, c’è un altro elemento che corre veloce quanto gli atleti sul ghiaccio: il giudizio dei social. E tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Jutta Leerdam, icona del pattinaggio di velocità olandese, atleta seguitissima e presenza costante sulle piattaforme digitali.

Negli ultimi giorni, alcune critiche sul suo atteggiamento e sul modo in cui vive la competizione hanno acceso discussioni online. C’è chi l’ha accusata di essere troppo mediatica, troppo concentrata sull’immagine, troppo “personaggio”. Un copione già visto quando una sportiva riesce a unire talento, bellezza e popolarità. Ma è davvero questa la storia?

Le parole di Francesca Lollobrigida

A intervenire è stata Francesca Lollobrigida, protagonista azzurra con due ori conquistati a Milano-Cortina, che durante un’intervista a Fanpage ha scelto di rompere il silenzio proprio su Leerdam. Le due si conoscono, si seguono sui social e hanno anche avuto modo di allenarsi insieme. Lollobrigida ha raccontato di essere rimasta dispiaciuta nel leggere certe ricostruzioni sull’olandese. Ha parlato di una ragazza disponibile: “Mi è dispiaciuto leggere delle cose brutte durante l’Olimpiade: non è vero perché lei è buona, non nega mai una foto, un sorriso”, ha spiegato. E c’è un altro passaggio importante: quando Francesca è tornata in pista dopo la maternità, Jutta l’ha accolta con un abbraccio caloroso, incoraggiandola e definendola “una forza della natura”. Un dettaglio che ribalta la narrazione fredda e distante che qualcuno ha provato a cucirle addosso.

L’atleta e l’icona: il peso della popolarità

Jutta Leerdam, oltre ad essere una pattinatrice di altissimo livello, è anche una delle atlete più seguite del circuito, con milioni di follower e un’immagine che supera i confini dello sport. Questo doppio ruolo di campionessa e personaggio pubblico nel suo caso è diventata un’arma a doppio taglio. Più l’attenzione cresce, più aumentano aspettative e giudizi. Il rischio è che il racconto sportivo passi in secondo piano rispetto alla costruzione mediatica del personaggio. E quando un’atleta giovane, vincente e consapevole del proprio carisma occupa la scena, le reazioni non sono mai neutrali.

Il rapporto tra rivali: oltre la competizione

Nel pattinaggio di velocità la rivalità è feroce. Si gioca sui centesimi, sull’esplosività, sulla gestione mentale. Eppure le parole della nostra atleta Francesca Lollobrigida mostrano un’altra dimensione: quella del rispetto reciproco. Un’italiana plurimedagliata ha deciso di difendere pubblicamente una rivale olandese. Il messaggio è chiaro: lo sport è competizione sana.

Milano-Cortina e il volto del pattinaggio femminile

Le Olimpiadi 2026 stanno raccontando anche questo: un pattinaggio femminile sempre più centrale e mediaticamente forte. Da un lato c’è proprio lei, Francesca Lollobrigida, simbolo di determinazione e maternità vissuta senza rinunce. Dall’altro Jutta Leerdam, rappresentazione di una generazione che usa i social come estensione naturale della propria identità.

Le polemiche fanno rumore, ma durano poco. Le medaglie, invece, restano. E restano anche i rapporti costruiti lontano dalle telecamere, negli spogliatoi e nelle sessioni di allenamento. Jutta Leerdam continua a essere una delle figure più riconoscibili del pattinaggio mondiale. Le critiche non cambiano i risultati in pista, né cancellano il rispetto di chi condivide con lei la stessa fatica.