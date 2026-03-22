Pensi di avere fatto jackpot, ma poi arriva la doccia fredda. Probabilmente si è sentito così chi si è aggiudicato all’asta quello che doveva essere un cimelio degli ultimi Giochi invernali. Doveva essere una celebrazione del successo olimpico si è trasformata in un caso clamoroso. La tuta attribuita alla pattinatrice olandese Jutta Leerdam, protagonista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, è stata venduta per la cifra record di 195mila euro. Tuttavia, a distanza di due settimane, è emersa una verità inattesa: l’indumento non era quello realmente indossato in gara.

L’asta, organizzata dal Comitato olimpico olandese in collaborazione con la piattaforma MatchWornShirt, aveva attirato grande attenzione fin dall’inizio. La popolarità dell’atleta, reduce da prestazioni di altissimo livello con una medaglia d’oro nei 1000 metri e un argento nei 500, aveva reso i suoi cimeli tra i più ambiti dai collezionisti.

L’asta da record si è rivelata un fake

Inizialmente, le offerte sulla tuta di Jutta Leerdam erano partite da circa 9mila euro: già una cifra significativa, considerando che la tuta della compagna di squadra e oro sui 500, Femke Kok, è stata aggiudicata per 4802 euro. Ma nell’ultima ora si è scatenata una vera e propria battaglia tra due acquirenti, che ha portato il prezzo a salire vertiginosamente fino alla cifra finale di 195mila euro, un record assoluto per questo tipo di oggetti sulla piattaforma.

Il colpo di scena è arrivato poco dopo la conclusione dell’asta. È stato infatti chiarito che la tuta non era quella effettivamente utilizzata da Leerdam durante le gare olimpiche, come inizialmente dichiarato. La descrizione è stata quindi modificata in “tuta da pattinaggio olimpica”, ammettendo implicitamente l’errore.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, si sarebbe trattato di un semplice “malinteso” e non di una frode intenzionale. Tuttavia, il caso ha sollevato interrogativi sulla gestione e sulla verifica dell’autenticità degli oggetti messi all’asta, soprattutto quando si tratta di cifre così elevate.

La risposta sorprendente dell’acquirente

Inaspettatamente, l’acquirente — rimasto anonimo — ha deciso di non ritirarsi dall’accordo. Dopo essere stato informato della situazione, ha accettato di mantenere l’offerta e di conservare comunque la tuta, nonostante la sua minore rilevanza storica.

Una scelta, la sua, che potrebbe essere legata anche alla finalità benefica dell’iniziativa. Gran parte del ricavato, infatti, è destinato a una società giovanile di pattinaggio di Pijnacker, città legata alla carriera di Leerdam. I fondi serviranno per sostenere i giovani atleti e migliorare le strutture sportive, trasformando così una vicenda controversa in un’opportunità concreta per il futuro dello sport.

“L’offerente che ha presentato l’offerta più alta […] ha detto di voler tenere la tuta e di non avere problemi con il fatto che Jutta Leerdam conservi il suo indumento da gara. Poiché le parti coinvolte non vogliono che i bambini diventino vittime di un malinteso, si è deciso di comune accordo di mantenere l’importo dell’offerta”, si legge in un comunicato stampa di MWS e del Comitato olimpico.

Il caso evidenzia anche il crescente valore economico e simbolico degli oggetti sportivi legati a grandi eventi. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno confermato quanto il mercato dei memorabilia sia in espansione, spinto dalla fama globale degli atleti e dall’interesse dei collezionisti.

Allo stesso tempo, però, questa vicenda rappresenta un monito: l’autenticità è un elemento fondamentale in un mercato dove le cifre possono raggiungere livelli straordinari. Anche un semplice errore di catalogazione può trasformarsi in un caso internazionale, mettendo in discussione la credibilità degli organizzatori.

Quella della tuta “sbagliata” di Jutta Leerdam, dunque, resta una storia emblematica: tra entusiasmo, record economici e un inatteso dietrofront, dimostra quanto sottile possa essere il confine tra celebrazione sportiva e controversia.