Katy Perry nello Spazio, è la prima popstar a uscire dalla Terra

Lunedì 14 aprile 2025, Katy Perry realizza un sogno coltivato per anni: diventa la prima popstar a viaggiare nello spazio. Alle 15:30 ora italiana (CET), il razzo New Shepard di Blue Origin decolla da Corn Ranch, Texas, portando un equipaggio interamente femminile oltre la linea di Kármán, a circa 100 km di altitudine. La missione suborbitale NS-31, della durata di circa 11 minuti, offre ai passeggeri alcuni minuti di assenza di gravità prima del rientro sulla Terra. L’evento è trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Blue Origin, segnando un momento storico per l’esplorazione spaziale e per la rappresentazione femminile nel settore.

Katy Perry e la moglie di Jeff Bezos su Blue Origin

L’equipaggio della missione NS-31 è composto da sei donne di spicco:

• Katy Perry, cantante e icona pop internazionale;

• Lauren Sánchez, giornalista e compagna di Jeff Bezos;

• Gayle King, giornalista e conduttrice televisiva;

• Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili e scienziata;

• Aisha Bowe, ex ingegnera della NASA;

• Kerianne Flynn, produttrice cinematografica.

Lauren Sánchez ha avuto un ruolo chiave nella formazione di questo team, selezionando donne con forti capacità narrative per condividere l’esperienza con il mondo. La missione rappresenta la prima volta dal 1963 che un equipaggio interamente femminile partecipa a un volo spaziale, per sottolineare l’importanza della diversità e dell’inclusione nell’esplorazione spaziale.

Per l’occasione le astronaute hanno indossato tute spaziali personalizzate disegnate da Fernando García e Laura Kim del marchio MONSE, in collaborazione con Creative Character Engineering. La biancheria intima è stata fornita da SKIMS, il brand di Kim Kardashian, simbolo dell’unione tra femminilità e forza. Katy Perry ha espresso il desiderio di ispirare le giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), per far capire l’importanza della rappresentazione femminile nell’esplorazione spaziale.

Chi è Katy Perry, la prima cantante spaziale

Katy Perry, nata Katheryn Elizabeth Hudson il 25 ottobre 1984 a Santa Barbara, California, è una delle artiste pop più influenti degli ultimi due decenni. Ha raggiunto la fama internazionale con l’album “One of the Boys” nel 2008, seguito da successi come “Teenage Dream” e “Prism”. Con oltre 100 milioni di dischi venduti, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua musica e il suo impegno sociale.

Oltre alla carriera musicale è nota per il suo coinvolgimento in cause sociali e filantropiche. Ha sostenuto campagne per i diritti LGBTQ+, l’educazione delle ragazze e la salute mentale. La sua partecipazione alla missione NS-31 di Blue Origin riflette il suo impegno a ispirare le nuove generazioni e a promuovere la partecipazione delle donne in settori tradizionalmente dominati dagli uomini.

Durante il volo porta con sé un oggetto simbolico, la margherita, per onorare il nome di sua figlia. Ha dichiarato che questa esperienza non solo realizza un sogno personale, ma serve anche a dimostrare che, con determinazione e passione, è possibile raggiungere traguardi straordinari.

La missione NS-31 segna l’undicesima missione con equipaggio umano per Blue Origin, la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos. Con questo volo, l’azienda continua a promuovere il turismo spaziale e a rendere l’esplorazione dello spazio più accessibile a un pubblico più ampio.