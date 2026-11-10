Dopo aver conquistato il titolo mondiale di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli è tornato nella sua Bologna. Il giovane pilota della Mercedes è atterrato all’aeroporto Marconi nella serata di lunedì 9 novembre, dopo una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti della categoria. Ad attenderlo, oltre all’affetto della sua città, è arrivato un omaggio davvero particolare: il personale della torre di controllo ha voluto congratularsi con lui attraverso un messaggio radio, celebrando un’impresa destinata a entrare nella storia dello sport italiano.

Kimi atterra nella sua città: il messaggio della torre di controllo dell’Enav

Il rientro a Bologna ha riservato ad Antonelli una sorpresa speciale. Quando il suo aereo privato ha toccato terra, il personale ENAV in servizio presso la torre di controllo dell’aeroporto ha approfittato delle comunicazioni radio per rivolgergli un saluto. Alle consuete indicazioni per l’atterraggio si è così aggiunto un messaggio decisamente insolito: «Il personale di ENAV saluta Kimi Antonelli, il nuovo campione del mondo di Formula 1. Grande Kimi!».

Un pensiero semplice, ma particolarmente significativo, con cui gli operatori dello scalo hanno voluto celebrare il traguardo raggiunto dal giovane pilota. Un’accoglienza che ha trasformato un normale arrivo in un momento di festa, accompagnando il ritorno a casa del nuovo campione del mondo.

Dopo gli impegni internazionali e le ultime gare della stagione, Antonelli potrà ora concedersi un po’ di riposo nella sua città natale, circondato dall’affetto delle persone a lui più vicine. Un’occasione per godersi il risultato raggiunto lontano dalla pressione dei circuiti e dalle attenzioni del paddock.

Il campione dei record

Il titolo conquistato da Kimi Antonelli rappresenta un risultato storico per la Formula 1. Il primo novembre 2026, con il terzo posto al Gran Premio di Città del Messico, il pilota della Mercedes ha infatti ottenuto matematicamente il Mondiale Piloti. A soli 20 anni e 68 giorni è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della categoria, superando il precedente primato del tedesco Sebastian Vettel.

La vittoria ha un significato importante anche per il motorsport italiano. Antonelli ha riportato un pilota azzurro al vertice della Formula 1 dopo 73 anni: l’ultimo a riuscirci era stato Alberto Ascari, campione del mondo nel 1952 e nel 1953. Prima di lui, Giuseppe Farina aveva conquistato il titolo nella stagione inaugurale del campionato, nel 1950. Con il successo del 2026, il bolognese è diventato il terzo italiano a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione.

Il trionfo è arrivato al termine di una stagione particolarmente brillante. Nelle prime 19 gare del campionato, Antonelli ha conquistato nove vittorie e 16 podi, costruendo un vantaggio sugli avversari che gli ha permesso di assicurarsi il titolo con tre appuntamenti ancora da disputare. Tra i momenti più significativi del suo percorso c’è il Gran Premio d’Italia a Monza, dove è riuscito a rimontare dalle retrovie fino alla vittoria. Una prestazione che lo stesso pilota ha indicato come uno dei passaggi decisivi della sua stagione, soprattutto sul piano psicologico.

La stagione da incorniciare si è conclusa anche con un altro importante risultato per la sua squadra. L’8 novembre, al Gran Premio del Brasile, Mercedes ha conquistato il nono titolo Costruttori della propria storia. Antonelli, insieme al compagno di squadra George Russell, ha contribuito al successo della scuderia, chiudendo il fine settimana con un quinto posto. Per il giovane italiano, il ritorno a Bologna è arrivato così al termine di un campionato che lo ha visto raggiungere il traguardo più importante della carriera e contribuire alla vittoria della squadra.