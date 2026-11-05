Kimi Antonelli è entrato nella storia della F1, ma mentre festeggia il suo primo titolo mondiale deve fare i conti anche con un’attenzione mediatica sempre più intensa sulla sua vita privata. A soli 20 anni, il pilota italiano della Mercedes è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della categoria, riportando un titolo iridato in Italia dopo 73 anni. Un successo straordinario, conquistato il 1° novembre 2026 al Gran Premio del Messico, dove ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Accanto ai festeggiamenti per il traguardo sportivo, sono emersi anche alcuni retroscena sul rapporto tra Antonelli e Toto Wolff, direttore esecutivo del team Mercedes AMG F1 e uno dei maggiori artefici della sua carriera. In particolare, ha attirato l’attenzione un episodio raccontato dallo stesso manager austriaco: un uomo lo avrebbe avvicinato in un bar a Monte Carlo per proporgli di presentare al giovane pilota una sua amica, descritta come una Miss Italia e la donna perfetta per lui. Una vicenda curiosa che racconta quanto la popolarità del nuovo campione abbia ormai superato i confini della pista.

Toto Wolff e la proposta di una Miss Italia per Kimi Antonelli

L’aneddoto su Kimi Antonelli single e super ambito è stato raccontato da Wolff in un’intervista a La Repubblica. Il team principal ha spiegato di essere stato avvicinato più volte dalla stessa persona, che avrebbe cercato in precedenza di mettersi in contatto con lui. L’incontro casuale in un locale di Monte Carlo sarebbe diventato l’occasione per avanzare una proposta piuttosto insolita: presentare ad Antonelli una ragazza, descritta come una Miss Italia, che secondo l’uomo sarebbe stata perfetta per il pilota.

Dietro il tono divertito del racconto si nasconde però una questione più seria. Wolff è particolarmente attento alle persone che entrano in contatto con il giovane campione e teme che qualcuno possa cercare di sfruttarne la notorietà o il successo. Antonelli ha appena vent’anni e si trova improvvisamente al centro di un’attenzione internazionale che può attirare anche persone interessate più alla sua popolarità che alla sua persona.

Il manager austriaco ha quindi spiegato che la Mercedes cerca di costruire intorno a lui una rete di protezione, coinvolgendo la famiglia e alcune figure di fiducia. L’obiettivo è consentirgli di concentrarsi sulle gare e di continuare a crescere senza essere travolto dalle aspettative e dalle pressioni esterne.

Kimi Antonelli è single: la storia con Eliska Babickova

L’episodio della Miss Italia ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulla situazione sentimentale di Antonelli. Il pilota risulta attualmente single, almeno per quanto riguarda le relazioni ufficialmente conosciute e confermate pubblicamente. La sua storia più nota è stata quella con Eliska Babickova, giovane ragazza ceca classe 2005, che condivide con lui la passione per il mondo dei motori.

I due si erano conosciuti nell’ambiente del karting e avevano iniziato una relazione alla fine del 2023. La loro storia è durata circa due anni e mezzo e si è conclusa nel febbraio 2026. A rendere pubblica la separazione era stata proprio Babickova, attraverso i social network. La ragazza aveva spiegato che le rispettive prospettive personali e i valori non erano più allineati, escludendo che la rottura fosse legata a tradimenti o alla presenza di altre persone.

Durante la relazione, Antonelli aveva parlato positivamente della fidanzata, sottolineando quanto fosse importante avere accanto qualcuno che conoscesse il mondo delle corse e comprendesse i sacrifici richiesti dalla sua carriera.

Le indiscrezioni su Suami Di Tavi e la vita privata del campione

Dopo la separazione da Babickova, nell’estate 2026 il pilota era stato fotografato in compagnia di Suami Di Tavi, studentessa ventenne italo-russa residente a Milano. Alcuni avvistamenti, tra la Costa Smeralda e Portofino, avevano alimentato le indiscrezioni su una possibile frequentazione. Non è però arrivata una conferma pubblica di una relazione stabile tra i due.

Kimi Antonelli, del resto, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita sentimentale. Lontano dai circuiti, preferisce trascorrere il tempo con gli amici e la famiglia, evitando di alimentare il gossip. Una scelta che appare coerente anche con il percorso educativo ricevuto dai genitori, Marco e Veronica, che lo hanno accompagnato fin dagli inizi della carriera.

Wolff vuole proteggere il nuovo campione del mondo

Per Toto Wolff, il compito della Mercedes non si esaurisce nel mettere a disposizione di Antonelli una monoposto competitiva. Il manager ha investito sul pilota italiano quando era ancora un bambino, seguendone la crescita attraverso il programma giovani della scuderia. Oggi, dopo il titolo mondiale conquistato in Messico, considera fondamentale preservarne l’umiltà e la spontaneità.

Wolff ha paragonato il talento di Antonelli a quello di grandi campioni come Ayrton Senna e Lewis Hamilton, pur invitando a non trasformarlo prematuramente in un eroe nazionale. Il titolo è soltanto l’inizio di un percorso che potrebbe portarlo a conquistare altri successi.

Anche per questo il manager vuole tenerlo lontano da pressioni e attenzioni eccessive. La storia della Miss Italia proposta in un bar è diventata così un esempio emblematico di quanto la popolarità possa cambiare la quotidianità di un ragazzo di vent’anni. Per Wolff, prima ancora del campione, c’è un giovane da proteggere.