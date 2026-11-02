Dietro la carriera di Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese della Mercedes in Formula 1 e neo campione del mondo, c’è una famiglia che conosce il mondo delle corse da molto prima del suo debutto nella massima categoria automobilistica. Suo padre, Marco Antonelli, è un ex pilota e imprenditore del motorsport, mentre sua madre, Veronica Pomaro, lavora da circa trent’anni nell’azienda di famiglia, occupandosi dell’organizzazione e della gestione delle attività. Entrambi hanno accompagnato Kimi fin dall’infanzia, seguendone la crescita sportiva e sostenendolo anche nelle scelte personali.

Chi è Marco Antonelli, il padre di Kimi e fondatore di AKM Motorsport

Marco Antonelli ha un passato da pilota automobilistico ed è il fondatore di AKM Motorsport, una squadra impegnata nelle competizioni motoristiche e nella crescita di giovani talenti. È proprio in questo ambiente che Kimi ha sviluppato la sua passione per la velocità. Fin da bambino ha frequentato circuiti, paddock e officine, entrando in contatto con un mondo che per suo padre rappresentava già una professione.

Marco ha raccontato più volte di aver riconosciuto precocemente le capacità del figlio: in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha ricordato un episodio avvenuto quando Kimi aveva appena dieci anni: durante alcuni giri sul circuito di Adria, a bordo di una Lamborghini Super Trofeo, padre e figlio si alternavano nei comandi della vettura. Marco gestiva acceleratore e freno, mentre Kimi si occupava del cambio. In una situazione di sovrasterzo, il bambino è riuscito a controllare la vettura con una naturalezza che ha colpito profondamente il padre. Quell’esperienza ha ontribuito a convincerlo che il figlio possedeva qualità particolari, destinate a emergere anche nelle competizioni.

Che lavoro fa Veronica Pomaro, la mamma di Kimi Antonelli

Anche Veronica Pomaro lavora nel settore automobilistico, sebbene con responsabilità differenti rispetto al marito. Veronica si occupa da circa trent’anni della logistica e della gestione operativa dell’attività di famiglia. Il suo contributo riguarda quindi gli aspetti organizzativi che permettono alla struttura di funzionare, dalle necessità quotidiane al coordinamento delle attività.

Veronica è una presenza importante anche nella vita privata del pilota. In famiglia chiama il figlio Andy, diminutivo di Andrea, mentre il pubblico della Formula 1 lo conosce soprattutto come Kimi. La madre ha più volte sottolineato quanto tenga al carattere del figlio, alla sua educazione e alla capacità di rimanere una persona gentile nonostante la notorietà. È stata inoltre Veronica a insistere affinché Andrea portasse a termine il percorso scolastico, conciliando gli studi con gli allenamenti e gli impegni agonistici. Il pilota ha così conseguito il diploma in Ragioneria nel 2025, durante il suo primo anno in Formula 1.

Il rapporto con i genitori

Intervistato dal Corriere della Sera in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza (dove Kimi ha vinto dopo una sorprendente rimonta dalla diciannovesima posizione), Marco Antonelli ha ricordato un curioso episodio legato alla nascita di Andrea: la sera in cui Veronica era entrata in travaglio, la coppia era stata al cinema a vedere Cars, il film d’animazione ambientato nel mondo delle automobili.

La sorella Maggie e i portafortuna di famiglia

Kimi Antonelli ha anche una sorella minore, Maggie, ha undici anni e pratica ginnastica ritmica. Veronica Pomaro segue con attenzione anche gli impegni sportivi della figlia e, per questo motivo, non può essere presente a tutte le gare di Formula 1.

Il legame familiare emerge anche da alcuni oggetti che Kimi porta con sé. Tra questi c’è un ciondolo tramandato dal nonno paterno a Marco e successivamente al giovane pilota, oltre a un piccolo pendente a forma di balena ricevuto in regalo dalla madre. Piccoli dettagli personali che accompagnano una carriera costruita tra allenamenti, competizioni e trasferte internazionali.