CURIOSITÀ 24 OTTOBRE 2025

Kopi luwak: quanto costa il caffè fatto con le feci dello zibetto

Matteo Polimeni

Nel vasto universo del caffè esistono aromi, miscele e metodi di preparazione per ogni gusto, ma pochi riescono a suscitare la stessa curiosità (e lo stesso stupore) del Kopi Luwak, conosciuto anche come caffè di zibetto. Non solo è uno dei più rari e costosi al mondo, ma anche uno dei più discussi per via del suo processo di produzione decisamente fuori dal comune.
Dietro a una tazzina che può costare quanto una cena in un ristorante stellato, si nasconde una storia che unisce natura, tradizione e controversia.

Cos’è il Kopi Luwak

Il nome Kopi Luwak deriva dall’indonesiano: kopi significa caffè, mentre luwak indica la civetta delle palme asiatica, un piccolo mammifero simile a un gatto. È proprio questo animaletto, chiamato anche zibetto, a essere protagonista del processo di produzione che ha reso celebre il Kopi Luwak.

Tutto inizia quando lo zibetto mangia le ciliegie di caffè più mature. I chicchi attraversano il suo tratto digestivo, dove gli enzimi naturali ne modificano la struttura chimica, rendendoli meno amari e più aromatici. Dopo circa 24-36 ore, i chicchi vengono espulsi, raccolti, puliti con cura e tostati.
Il risultato è un caffè dal gusto unico e sorprendentemente delicato, che ha conquistato intenditori e curiosi in tutto il mondo.

La storia del Kopi Luwak risale all’Ottocento, quando i contadini indonesiani, impossibilitati a raccogliere il caffè per sé a causa dei divieti dei coloni olandesi, scoprirono che le civette lasciavano “intatti” i chicchi dopo la digestione. Da allora, quel che nacque per necessità divenne una leggenda del caffè. Oggi viene prodotto principalmente in Indonesia, ma anche in altri Paesi del Sud-Est asiatico come le Filippine, la Thailandia e il Vietnam.

Quali sono le caratteristiche di questo raro tipo di caffè

Il Kopi Luwak è famoso per il suo sapore morbido e complesso, privo dell’amarezza tipica del caffè tradizionale. Chi lo ha provato parla di note di cioccolato e caramello, con una texture vellutata e un aroma avvolgente. Questa ricchezza sensoriale deriva proprio dal passaggio nello stomaco dello zibetto, che riduce l’acidità e arricchisce il profilo aromatico.

Ma non si tratta solo di gusto: il Kopi Luwak vanta anche diverse proprietà benefiche. È povero di acidità, quindi più delicato per lo stomaco, e ricchissimo di antiossidanti, sostanze che aiutano a contrastare i radicali liberi e a rallentare l’invecchiamento cellulare. Alcuni studi indicano che possa favorire la salute cardiovascolare, sostenere la memoria e perfino migliorare l’umore.
Tuttavia, non mancano le controversie. L’enorme richiesta ha portato alla cattura di molti zibetti, spesso costretti a vivere in cattività e a nutrirsi solo di ciliegie di caffè. Per questo motivo, sempre più consumatori scelgono versioni “wild”, prodotte in modo etico da animali liberi nel loro habitat naturale.

A rendere il tutto ancora più esclusivo è il prezzo: da 20-50 dollari per 100 grammi di caffè proveniente da allevamento fino a oltre 500 dollari per quello selvatico. In alcuni locali di lusso, una sola tazza può costare più di 100 euro.

