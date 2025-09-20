KPop Demon Hunters da record, arrivano i nuovi film

KPop Demon Hunters non si ferma e si aspetta un sequel. Dopo il successo clamoroso, Netflix e Sony Pictures Animation hanno confermato un nuovo capitolo attualmente in fase di pre-produzione. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, considerando che il primo film è diventato il titolo d’animazione originale più visto nella storia della piattaforma streaming, con oltre 236 milioni di visualizzazioni. Secondo le dichiarazioni rilasciate dai produttori, questa volta, si indagherà più a fondo sul passato delle protagoniste e verranno introdotte nuove minacce soprannaturali, già accennate nella scena post-credit della prima pellicola.

Non solo verrà ampliato l’universo narrativo delle idol-cacciatrici di demoni, ma avrà anche nuove canzoni originali e un focus maggiore sulla mitologia coreana. La regista Maggie Kang ha dichiarato che il secondo film sarà “più oscuro, più profondo ma ancora pieno di energia pop e messaggi femministi.” La data d’uscita non è ancora ufficiale, ma il progetto dovrebbe arrivare su Netflix nel 2027, con possibili uscite in sala simili a quelle del primo capitolo.

Nel frattempo, Netflix ha annunciato anche un cortometraggio prequel, in uscita nel 2026, che racconterà le origini delle protagoniste e come hanno formato la band HUNTR/X. Con questi nuovi progetti, KPop Demon Hunters si prepara a diventare un vero e proprio franchise, puntando a un pubblico globale sempre più affezionato alle storie che uniscono cultura pop, empowerment femminile e folklore asiatico.

KPop Demon Hunters: trama e contesto

KPop Demon Hunters è un film d’animazione-musical fantasy distribuito da Netflix e prodotto da Sony Pictures Animation, uscito per la prima volta il 20 giugno 2025. La storia segue le vicende di Rumi, Mira e Zoey, tre giovani star del K-pop appartenenti al gruppo fittizio HUNTR/X. Di giorno sono idoli e popstar, con concerti, fan e tutto il glamour dello showbiz, di notte combattono demoni.

Il film introduce anche un antagonista particolare: una boy band demoniaca, i Saja Boys, che rappresenta una minaccia che va al di là della competizione musicale perché i demoni usano il fascino della musica per influenzare e rubare le anime dei fan.

Il successo straordinario: i fattori chiave

KPop Demon Hunters ha rapidamente infranto numerosi record: è diventato il film di animazione originale più visto nella storia di Netflix, superando il precedente primato detenuto da Red Notice. Al botteghino statunitense, nella finestra in sala, ha incassato circa 16‑20 milioni di dollari nel fine settimana d’esordio. Un risultato notevole per un film nato principalmente come titolo streaming.

La colonna sonora ha contribuito in modo decisivo al successo, con brani che hanno scalato classifiche internazionali, playlist globali, e numeri enormi in streaming. “Golden” è diventato uno dei singoli più ascoltati, con grande riscontro su Spotify e Billboard.

I social media, il merchandise, il formato karaoke, gli eventi sing-along sono tutti elementi che coinvolgono attivamente il pubblico. Inoltre, sebbene sia prodotto in America, il progetto è influenzato genuinamente dalla cultura coreana, ampliando il target di riferimento.

KPop Demon Hunters non è solo un film: è un fenomeno generazionale che combina musica, cultura pop, animazione e fan culture in un pacchetto che ha davvero catturato l’immaginazione di un pubblico globale. Il successo del film suggerisce che contenuti originali, ben progettati, che parlano sia al cuore che all’occhio, possono non solo competere con gli action blockbuster ma superarli, soprattutto se sono capaci di costruire identità, emozione e connessione autentica.