INTRATTENIMENTO 07 AGOSTO 2025

Cos’è il Kpop, il genere musicale coreano che ha conquistato il mondo

L’ascesa globale del Kpop è un fenomeno che continua a sorprendere: da un genere quasi di nicchia in Asia agli stadi sold out in Occidente. Il percorso delle boy e girl band coreane è una storia di estetica, musica e fandom.

Scopriamo insieme il motivo del successo globale di questo fenomeno musicale e culturale.

Le radici del Kpop e la sua espansione in Occidente

Tra fenomeni social e dissing, ogni giorno siamo esposti a nuovi generi o trend musicali. È il caso dei kpop, (abbreviazione di “Korean pop music”) che indica un genere di musica pop nato a partire dagli anni ’90. I segreti del successo del Kpop sono da ricercare in una strategia meticolosa, che unisce arte, marketing e cultura. Le grandi agenzie sudcoreane hanno costruito un vero e proprio modello industriale di gestione del talento, fatto di casting e training lunghi e particolarmente duri. Nessun dettaglio viene lasciato al caso e la comunicazione attraverso i vari canali social ha un impatto importante.

Il Kpop, inoltre, strizza l’occhio all’Occidente, con temi come moda o musica, ma resta profondamente coreano. Questo contrasto tra familiare ed esotico incuriosisce e attira il pubblico, non solo locale. In questo modo, i fan non seguono solo la musica, ma finiscono per affezionarsi agli idol come fossero dei parenti stretti: le interazioni sono costanti, a volte quasi intime. Spesso le agenzie incoraggiano questa dinamica con eventi, e video-messaggi personalizzati.

Inoltre, il Kpop ha avuto dalla sua il fattore tempismo: esplode parallelamente alla diffusione dei social media, quando la cultura globale si stava già “ibridando”, nel segno di una globalizzazione digitale che diverrà -negli anni a seguire- il pane quotidiano di tutti noi.

Insomma, nessuno capisce una parola, eppure tutti sembrano impazzire di fronte a una esibizione Kpop. Ciò è possibile anche perché ogni canzone è associata a una coreografia precisa e sincronizzata, spesso molto complessa. I gruppi Kpop si esibiscono sempre dal vivo con performance ad alto impatto visivo e fisico.

KPop Demon Hunters: quando il cinema parla Kpop

KPop Demon Hunters è film animato prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito su Netflix nel giugno 2025 che ha piacevolmente sorpreso il pubblico. Al centro della storia c’è Huntr/x, un girl group Kpop che di giorno è idol e la notte cacciatrici di demoni. Immagini con colori vibranti, coreografie in stile videoclip, oltre alla coinvolgente colonna sonora, lo hanno trasformato in un successo globale, con milioni di streaming e canzoni ai vertici delle classifiche.

La critica internazionale lo definisce un film che “non si limita a cavalcare la celebrità del K‑pop, ma ne arricchisce la narrazione”. Le voci di Rumi, Mira e Zoey, insieme al cast corale, creano una combinazione vincente di comicità, emozione e autoironia con profonde metafore sulla fama, l’identità e la pressione sociale. Con questo mix di ingredienti, ecco spiegato il successo della serie targata Netflix. Forse non replicherà il clamore suscitato da Squid Game -altra fiction sudcoreana- ma il pubblico sta dimostrando di apprezzare.

I gruppi più rappresentativi del genere Kpop

Il successo del Kpop non è solo la musica in sé, ma anche un mix di talento, impegno e narrazione che ha trasformato gli idol da semplici cantanti a personaggi universalmente noti.

Artisti come Seo Taiji and Boys hanno messo le basi, combinando hip‑hop e testi in coreano e dando vita al concetto di “idol”: non solo cantanti, ma anche ballerini e, a volte, attori e modelli. Aziende come SM, YG o JYP Entertainment hanno iniziato a produrre gruppi che, in seguito, hanno prosperato negli anni 2000, tra cui Girls’ Generation, 2NE1 e Wonder Girls.

Inizialmente è stato un fenomeno tutto locale, o perlomeno asiatico. Il vero boom in Occidente avvenne con BTS, veri pionieri nell’abbattere le barriere linguistiche, che hanno raggiunto risultati straordinari, dal primo album Kpop numero uno in Germania all’esibizione a Wembley, fino ad accedere addirittura alle classifiche UK e statunitensi. Un altro esempio sono le Blackpink, che con la loro immensa influenza sono considerate tra i simboli globali della cultura di questo genere.

