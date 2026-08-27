Poteva finire in tragedia l’incidente che ha visto protagonista Gustavo Monteiro Couto, un pilota brasiliano che stava sorvolando con il suo aereo la regione metropolitana di Belo Horizonte: il suo Cirrus SR22 ha improvvisamente perso potenza e ha preso fuoco mentre era in volo.

“Ho avuto un’interruzione di potenza. Quando ho visto che c’era un problema e che non avrei più avuto il controllo dell’aereo, ho allontanato il velivolo dalla città di Mateus Leme e ho cercato un posto migliore per un atterraggio di emergenza” – ha raccontato l’uomo – Le ho provate tutte per vedere se riuscivo a riprendere potenza. Non essendoci riuscito, ho usato il grande paracadute che avevo in dotazione”.

Il paracadute ha notevolmente rallentato la caduta dell’aereo, che è riuscito a toccare terra in una zona boscosa dopo essersi allontanato dalle zone abitate.

“Credo che il paracadute mi abbia aiutato molto, perché con il fumo in cabina è difficile eseguire tutte le procedure. E in quel momento ho pensato: ‘Accidenti, non ce la faccio più’ – ha aggiunto Gustavo – È stato brutto. Non è una sensazione piacevole, è molto brutta. Continuavo a chiedere a Dio di aiutarmi a ricordare tutto ciò che dovevamo fare e di proteggerci”.

Dopo l’atterraggio di emergenza nel quartiere Serra Azul di Mateus Leme, alcuni residenti hanno trovato Gustavo cosciente e lo hanno aiutato a ricevere assistenza medica. Inizialmente è stato portato in un pronto soccorso locale, prima di essere trasferito, a scopo precauzionale, all’ospedale João XXIII di Belo Horizonte, a causa di ustioni alle vie respiratorie e inalazione di fumo. Alla fine, però, niente di grave, tanto che è stato dimesso lo stesso giorno del ricovero.

Il Cirrus SR22 è un piccolo aereo monomotore a pistoni prodotto negli Stati Uniti dalla Cirrus Design ed è dotato del sistema di paracadute Cirrus Airframe Parachute System, progettato per far scendere lentamente l’intero velivolo in caso di emergenza.

Video tratto da: IPA / KameraOne