Ammaraggio miracoloso per un aereo davanti ai bagnanti in spiaggia di Boca Raton, in Florida: un bimotore Piper è riuscito a planare perfettamente e, evitando edifici, paddleboarder e nuotatori nelle vicinanze, s’è ‘posato’ dolcemente sulle onde dell’Atlantico a circa 15 metri dalla riva, dacanti ai bagnanti.

La ventitreenne pilota, Faith Tenkley, era diretta alle Bahamas per andare a prendere i suoi genitori quando ha iniziato ad avere problemi meccanici e al carrello di atterraggio. venendo così obbligata ad una manovra di ammaraggio.

Tenkley era l’unica persona a bordo e non ha riportato ferite. “Sono incredibilmente fortunata e sollevata di poter dire di essere riuscita a salvarm i da un pericoloso incidente: alla fine sono riuscita ad ammarare e a raggiungere la riva a nuoto”, ha spieagto la pilota.

Video tratto da: IPA / KameraOne