L'aereo prende fuoco al decollo: panico a bordo

Momenti di terrore a bordo del volo G3 1747 in decollo da Goiana a Brasilia quando improvvisamente fiamme e scintille sono fuoriuscite dal motore dell’aereo.

Le immagini riprese dai passeggeri attraverso i finestrini mostrano un’improvvisa esplosione che proietta scintille, seguite da fiamme, accompagnate dalle grida allarmate delle persone che avevano assistito al tutto dai finestrini.

La manovra di decollo è stata immediatamente interrotta e il volo cancellato. Secondo la compagnia aerea, tutti i passeggeri sono sbarcati in sicurezza e non si sono registrati feriti. La compagnia aerea non ha specificato la natura del guasto tecnico.

Video tratto da: IPA / KameraOne