Incidente agghiacciante sull’autostrada Monterrey-Nuevo Laredo, ad Apodaca, nei pressi della città di Monterrey, nello stato messicano di Nuevo León. Le immagini riprese dalla telecamera di bordo di un veicolo che percorreva l’autostrada mostrano il traffico rallentare mentre, improvvisamente, un aereo di piccole dimensioni appare da destra.

Due veicoli che precedono quello dotato di telecamera frenano bruscamente, mentre l’aereo sfreccia attraverso la carreggiata, passando pericolosamente vicino agli altri mezzi in transito. Il velivolo attraversa poi le corsie del senso opposto, sfiorando un autobus che trasportava lavoratori. Una seconda sequenza mostra il velivolo, ormai distrutto, avvolto dalle fiamme, con un denso fumo nero che si alza dai rottami in fiamme.

L’aereo, un Piper PA-46, era decollato dal vicino aeroporto internazionale “del Norte” poco prima dello schianto ed era diretto all’aerodromo “Dr. Jorge Jiménez Cantú” di Atizapán, nello Stato del Messico.

Il responsabile locale della protezione civile, Erik Cavazos, ha riferito che l’aereo ha apparentemente perso potenza poco dopo il decollo e ha sfondato la recinzione perimetrale dell’aeroporto prima di finire, fuori controllo, sull’autostrada.

Nonostante l’impatto e il successivo incendio, tutte e sei le persone a bordo sono sopravvissute, riportando solo ferite lievi.

I soccorsi, tra cui vigili del fuoco e personale della protezione civile, sono intervenuti tempestivamente sul posto, mentre il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne