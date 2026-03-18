Un’improvvisa alluvione ha devastato nei giorni scorsi la zona di San Paolo: tra le strutture colpite, anche una palestra, letteralmente inondata d’acqua piovana.

Le immagini delle telecamere di sicurezza interne della palestra Yellow Monkey CrossFit mostrano il momento in cui un muro è improvvisamente crollato, con una valanga di acqua piovana riversatasi nell’edificio.

In pochi secondi, l’acqua ha inondato l’interno della palestra, travolgendo l’area di allenamento e trascinando attrezzature e oggetti ovunque. Si vedono pesi, attrezzi e altri materiali utilizzati durante le lezioni trascinati sul pavimento dalla forza dell’acqua.

Secondo le prime ricostruzioni, l’intero interno della struttura è stato gravemente colpito dall’improvvisa alluvione, con danni che potrebbero ammontare a oltre 80mila euro. Dal canto loro, i proprietari hanno lanciato una campagna di raccolta fondi online per contribuire alla ricostruzione della palestra.

Fortunatamente, al momento dell’inondazione, la palestra era chiusa e non si sono registrati feriti o morti.

Video tratto da: IPA / KameraOne