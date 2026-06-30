L'alluvione è inarrestabile: crolla il ponte ferroviario

Le forti piogge hanno causato il crollo di un ponte ferroviario in India, interrompendo i collegamenti ferroviari nella regione interessata. Il servizio ferroviario tra le stazioni di Archipathar e Simen Chapari è stato sospeso fino a nuovo avviso per consentire l’inizio dei lavori di ripristino.
Le immagini mostrano che le forti piogge, con oltre 110 mm di precipitazioni in 24 ore, hanno provocato una grave erosione delle sponde del fiume, causando il crollo parziale di un ponte ferroviario costruito nel 1965. Le acque fangose dell’alluvione hanno minato i piloni del ponte, lasciando sezioni della struttura visibilmente danneggiate.
Video tratto da: IPA / KameraOne