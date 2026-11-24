Un intelligentissimo cucciolo di cane di tre mesi ha camminato per circa 800 metri per riportare a casa il telefono che la sua proprietaria aveva smarrito in un campo.

La donna lo aveva accidentalmente lasciato su un sentiero rialzato tra le colture dopo aver risposto a una chiamata del figlio. Tornata a casa, circa dieci minuti dopo, la donna si è resa conto di aver dimenticato il telefono.

La contadina è così tornata nel campo per cercarlo, ma non è riuscita a trovarlo: l’erba alta e i solchi profondi tra le file rendevano il dispositivo difficile da individuare. I familiari hanno quindi preso in prestito il telefono di un vicino per chiamare il dispositivo smarrito, ma nessuno ha risposto.

Solo una volta rientrati a casa e aver controllato le riprese della telecamera di sicurezza, hanno scoperto cosa fosse successo: il filmato mostrava il cucciolo di tre mesi della famiglia mentre raccoglieva il telefono nel campo – a circa un “li” cinese (poco meno di un chilometro) di distanza dall’abitazione – e lo riportava fino a casa.

Nel video si può ammirare vede il cagnolino correre verso la proprietà tenendo il telefono di traverso in bocca, senza mai farlo cadere né cambiare la presa, proseguito nel tragitto fino all’ingresso del cortile, dove ha finalmente lasciato cadere il telefono, per sedersi infine accanto ad esso in attesa dei proprietari.

Sorprendentemente, il dispositivo è rimasto in perfette condizioni: lo schermo è intatto e sulla scocca non vi è alcun segno visibile di denti.

La nuora della proprietaria dello smartphone ha raccontato che il cucciolo è particolarmente intelligente e che la famiglia l’ha premiato per aver riportato a casa il dispositivo: per lui, porzione extra di cosce di pollo!