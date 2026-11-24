Quale cucciolo di casa può scegliere un papà con due figli? Un cagnolino? Un gattino? Un coniglietto? Non proprio: la scelta di un genitore irlandese è caduta su un pitone di quattro metri che lui chiama amorevolmente ‘tesoro’.

La scelta, pubblicizzata dall’uomo sui social, è stata criticata per la pericolosità dell’animale, in grado di uccidere e ingoiare interi piccoli mammiferi e quindi, teoricamente, una potenziale minaccia per i figli.

La replica del padre? “Amo il mio serpente: è il mio tesoro. Però lo tengo in un capanno chiuso e ho vietato ai miei figli di avvicinarsi, specialmente durante i pasti”. Prima che rischino di diventare loro il pasto del pitone, verrebbe da dire…

Video tratto da: IPA / KameraOne