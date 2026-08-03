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VIRALI 03 AGOSTO 2026

L'apicoltore originale: installa un alveare in soggiorno

Redazione Virgilio Video

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Tim Huffman, un apicoltore di Anchorage, ha installato nel suo salotto un alveare da osservazione in vetro realizzato su misura.

Costruito da un amico, l’alveare funziona come un acquario, ma con le api al posto dei pesci. Un tubo collega l’alveare all’esterno, permettendo a migliaia di api di andare e venire liberamente. L’installazione non è avvenuta senza intoppi: una volta 200 api sono fuggite nel soggiorno

Huffman la definisce una finestra sui suoi alveari, da cui osservare il loro comportamento dal divano e ora può finalmente osservare la vita quotidiana delle sue api senza dover uscire di casa.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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