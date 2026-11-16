Il potoo comune, un uccello notturno dall’aspetto bizzarro, ha fatto un’insolita apparizione diurna in un quartiere di di Campo de Aviacao, nello Stato di Espírito Santo, in Brasile.

Il potoo comune è stato avvistato inizialmente su un muro, con le piume che sembravano un ramo spezzato: l’uccello si è girato rivelando enormi occhi gialli, ha spalancato un’enorme bocca rosa, ha spiegato le ali, ha attraversato in picchiata la strada ed è atterrato su un cartello stradale. Tutto sotto gli occhi degli abitanti del quartiere, affascianti dall’apparizione di un volatile difficilmente visibile di giorno.

Un biologo ha affermato che l’uccello era illeso e ha avvertito che i potoo compaiono sempre più spesso nelle città a caccia di cibo, anche se il suo avvistamento durante il giorno è decisamente inusuale. Inusuale almeno quanto il suo aspetto, che ha conquistato gli abitanti della zona e gli appassionati che hanno potuto ammirare il video della sua apparizione, prontamente postato in rete e diventato subito virale.

Video tratto da: IPA / KameraOne