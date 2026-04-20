L'assalto dei marines alla nave iraniana: il video

Arrivano dal golfo arabo le immagini del sequestro della nave iraniana Touska da parte dei marines americani: il video è stato diffuso dal CentCom, il Comando Centrale degli Stati Uniti.
Come spiegato dal CentCome, i marines avevano lasciato la nave d’assalto anfibia USS Tripoli per portarsi in elicottero sopra la nave iraniana, calandosi con corde sul ponte di quest’ultima e procedere al sequestro.
In precedenza, il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance aveva disabilitato il sistema di propulsione della Touska, dopo che la nave mercantile non aveva dato seguito ai ripetuti avvertimenti delle forze statunitensi.
Video tratto da: IPA / KameraOne