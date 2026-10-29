L'assalto dei vandali è inutile: la vetrina è indistruttibile

Una vetrina a prova di vandali: arrivano da Parigi, dove negli ultimi giorni ci sono state numerose manifestazioni talvolta degenerate in incidenti, le immagini di un assalto ad una vetrina da parte di alcuni saccheggiattori.
Purtroppo per loro, il vetro antiesplosione della vetrina ha resistito a tutto: calci, colpi di mazza, lancio di sedia e perfino colpo di un grosso blocco di cemento.
Secondo alcune fonti, il vetro antiesplosione sarebbe stato prodotto nello Hunan, in Cina. Nonostante i ripetuti attacchi, i pannelli rinforzati sono rimasti intatti, impedendo ai saccheggiatori inferociti di riuscire a entrare.
L’episodio è avvenuto nel contesto di proteste a livello nazionale contro l’aumento del costo della vita in Francia.
Video tratto da: IPA / KameraOne