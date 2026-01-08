VIDEO
Cerca video
NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

L'assalto delle forze americane alla petroliera russa. Il video

Il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha annunciato con un post video su X il sequestro di un’altra petroliera legata al Venezuela.

“In un’operazione all’alba di questa mattina, il dipartimento della Difesa, in coordinamento con il dipartimento per la Sicurezza Interna, ha fermato una petroliera senza bandiera e soggetta a sanzioni, appartenente alla cosiddetta ‘flotta oscura'”, si legge nel post.

“La nave intercettata, la M/T Sophia, operava in acque internazionali e svolgeva attività illecite nel Mar dei Caraibi. La Guardia Costiera americana la sta scortando negli Stati Uniti”, aggiunge il comando meridionale.

La petroliera M/T Sophia è la seconda sequestrata dalle forze militari statunitensi in pochi giorni dopo la M/V Bella 1.

Profilo X U.S. Southern Command

L'assalto delle forze americane alla petroliera russa. Il video
SUGGERITI
NOTIZIE
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi