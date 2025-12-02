L'attacco del serpente da dietro la tenda

Momenti di terrore in una casa di Bali, in Indonesia, dove un turista s’è trovato improvvisamente di fronte ad un serpente che ha cercato perfino di morderlo.

L’uomo, Aleksei Isaychev, aveva visto qualcosa muoversi dietro una tenda, intravedendo un rettile: al momento di avvicinarsi, però, il serpente gli si è scagliato contro.

Per sua fortuna, Aleksei è riuscito ad evitarlo e poco dopo l’animale è tornato in giardino per poi dileguarsi nella boscaglia.

Alla fine, l’uomo ha capito che il rettile aveva seguito fin dentro la casa una potenziale preda, una rana e, probabilmente sentendosi minacciato dall’arrivo dell’uomo, gli si era scagliato contro.

Video tratto da: IPA / CatersNews