L'atterraggio dell'aereo è folle: video da brividi

Questo davvero è uno dei casi in cui si può parlare di ‘passione per il brivido’! La passione in questione è quella di uno spericolato pilota nell’effettuare atterraggi con il suo aereo sulle piste più pericolose del mondo.

Dopo anni di esperienza in Indonesia, Matt Dearden, questo il nome dell’aviatore, ha deciso di affrontare sfide terrificanti ed è riuscito ad atterrare con i suoi aerei su alcune delle piste più paurose del mondo, filmando queste manovre e raccogliendole in questo video da brividi.

Nelle immagini lo si può vedere planare con il suo monoelica su piste cortissime, strette e, talvolta, quasi invisibili nella vegetazione. Insomma, c’è chi colleziona farfalle e chi atterraggi da brivido!

Video tratto da: IPA / CatersNews