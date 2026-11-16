Un’auto volante sperimentale, realizzata dalla startup statunitense Alef, si è sollevata verticalmente da terra rimanendo in volo stazionario per circa 15 secondi durante un test a Half Moon Bay, in California.
Il veicolo cela le proprie eliche sotto una carrozzeria a maglia ed è proposto a un prezzo di circa 300.000 dollari, con già 3.500 preordini, con la produzione in corso.
L’amministratore delegato Jim Dukhovny ha dedicato undici anni allo sviluppo del mezzo, che al momento ha ricevuto una certificazione speciale di idoneità al volo dalla FAA (Federal Aviation Administration).
L’obbiettivo finale dell’azienda è realizzare un modello di auto volante compatta a quattro posti, obbiettivo raggiungibile quando da una produzione limitata si passerà a quella di massa. In seguito Alef punta a sviluppare una versione dell’auto volante a guida autonoma, che permetta ai passeggeri di rilassarsi e godersi la vista. Ovviamente dall’alto.
Video tratto da: IPA / KameraOne / Alef