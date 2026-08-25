L'autobus cade dal ponte e si 'pianta' in verticale

Momenti di paura su una strada della provincia cinese dello Sichuan: un autobus stava attraversando la città di Waka quando il guidatore ne ha improvvisamente perso il controllo mentre attraversava un ponte.

Il mezzo s’è fermato per alcuni secondi sul bordo di un ponte, per poi precipitare dalla struttura e ‘piantarsi’ in posizione verticale senza ribaltarsi, con il parabrezza in frantumi e la parte anteriore e la carrozzeria visibilmente danneggiate.

Nel filmato ripreso dall’interno del veicolo si possono vedere i passeggeri che urlano terrorizzati mentre l’autobus precipita.

Le autorità hanno confermato che non ci sono state vittime nonostante l’impatto. I turisti sono stati successivamente trasferiti su altri veicoli per proseguire il viaggio.

La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, ma ha affermato che si è verificato durante la stagione delle piogge, quando le strade possono diventare scivolose.

Video tratto da: IPA / KameraOne