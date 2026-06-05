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VIRALI 05 GIUGNO 2026

L'autocisterna si capovolge ed esplode: fuoco e fumo sulla strada

Redazione Virgilio Video

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Incidente da brividi su una strada brasiliana: un’autocisterna che percorreva la strada statale ES-146 ha perso aderenza per l’alta velocità e s’è ribaltata sul lato sinistro, prendendo fuoco e sprigionando una densa colonna di fumo. Secondo alcune ricostruzioni il camion trasportava asfalto liquido.

L’autostrada è stata immediatamente chiusa mentre l’autista è stato estratto dalle lamiere e non corre pericolo di vita ma è stato ricoverato in ospedale per curare le ustioni riportate alle gambe.

Video tratto da: IPA / KameraOne

INCIDENTE
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