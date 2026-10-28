L'automobilista si perde per strada: la scoperta lo lascia a bocca aperta

Come perdersi per strada e fare una scoperta spettacolare: è quanto successo a un automobilista della Contea di Bianba, in Tibet.

Complice il buio, l’uomo s’è perso per strada e ad un certo punto ha incrociato tre orsi su una strada, seguendo la quale s’è ritrovato in una discarica.

Appena i suoi fari hanno illuminato la zona, davanti a lui s’è materializzata una scena incredibile, con un branco di circa 20 orsi, a caccia evidentemente di rifiuti edibili.

Dopo un attimo di confusione, tra sorpresa e smarrimento, l’automobilista ha fatto marcia indietro e, visto il numero degli orsi e il potenziale pericolo, se n’è andato. Non prima, però, di immortale il festoso ‘party notturno’ degli orsi.

Video tratto da: IPA / KameraOne