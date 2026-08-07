L'avviso al camion arriva appena in tempo: poco dopo crolla la montagna

Un camion ha fatto appena in tempo a fare retromarcia prima che una parte di montagna crollasse sulla strada che si accingeva a percorrere. L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 108 nella contea di Zhouzhi, vicino alla città di Xi’an, nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, il 5 agosto.

L’allarme degli addetti salva il camionista

Il video mostra il camion che si avvicina al tratto di strada di montagna mentre gli addetti alla manutenzione stradale segnalano in modo incalzante all’autista di fermarsi e fare retromarcia per allontanarsi dal pendio instabile.

Il veicolo indietreggia pochi istanti prima che un’enorme sezione del pendio ceda. Il filmato riprende l’intero crollo, con un’enorme nuvola di polvere che si alza in aria e la strada che scompare sotto rocce e terra.

Gli addetti alla manutenzione stradale avevano notato i segnali di instabilità del pendio e hanno immediatamente avvertito gli automobilisti in avvicinamento di allontanarsi prima che si verificasse il crollo. Grazie al loro tempestivo intervento, nessuno è rimasto ferito e nessun veicolo è stato danneggiato dalla frana.

Le autorità hanno affermato che la frana è stata innescata dalle continue e intense piogge sui monti Qinling e hanno temporaneamente chiuso il tratto interessato della National Highway 108 mentre le squadre hanno iniziato a rimuovere i detriti e a valutare la stabilità del pendio.

Video tratto da: IPA / KameraOne