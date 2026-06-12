L'elicottero impazzito: l'atterraggio d'emergenza è drammatico

Arrivano da Changzhou, in Cina, le drammatiche immagini di un elicottero Zhonglian F-27 che, dopo aver perso una sezione della coda durante un volo di prova, cerca un atterraggio di emergenza.

Appena dopo aver toccato terra, l’elicottero inizia a ruotare in modo incontrollato su un campo erboso, mentre i due occupanti vengono sbalzati all’interno della cabina.

“Un elicottero Zhonglian Aeronautical Technologies Zhonglian F-27 è stato coinvolto in un incidente durante un volo di prova a bassa quota – hanno fatto sapere le autorità locali – La registrazione video suggerisce che l’elicottero sia entrato in uno stato di risonanza al suolo e che la struttura dell’elicottero stesso si sia disintegrata. Non si è sviluppato alcun incendio. I due occupanti sono stati ricoverati in ospedale con ferite non gravi.”

La risonanza al suolo è un particolare fenomeno aerodinamico che si verifica quando l’elicottero è a contatto col terreno. Solitamente è causata da uno sbilanciamento del rotore e se la frequenza di queste vibrazioni entra in risonanza con il carrello o la struttura, le oscillazioni si auto-amplificano, rischiando di causare danni catastrofici in pochi secondi.

Come evidenziato nel comunicato, i due occupanti dell’elicottero non hanno riportato ferite gravi nonostante la potenza dei rimbalzi al terreno.

Video tratto da: IPA / KameaOne