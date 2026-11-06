L'enorme anaconda minaccia bambini e animali: la cattura è da brividi

Un ospite decisamente non invitato e, soprattutto pericoloso: arrivano da Caldas Novas, nello stato brasiliano di Goiás, le impressionanti immagini della cattura di un anaconda lungo 4.5 metri.

Nelle immagini si vede un gruppo di vigili del fuoco in divisa arancione lottare con l’enorme serpente, che si dimena e si avvolge attorno al braccio di uno di loro. Gli operatori bloccano la coda dell’animale e ne assicurano la testa con un’asta da cattura, mentre il rettile tenta di divincolarsi.

Successivamente, sei vigili del fuoco sollevano l’anaconda sulle spalle, trasportandola in fila prima di depositarla all’interno di una gabbia metallica.

L’intervento è stato compiuto presso un corso d’acqua vicino a un’abitazione, dove l’anaconda gialla – lunga circa 4,5 metri – aveva afferrato un animale domestico ed era sul punto di divorarlo. I residenti erano preoccupati, dato che nelle vicinanze si trovavano bambini e altri animali.

Il serpente è stato trasferito presso un centro di accoglienza e riabilitazione per animali selvatici, noto come Cetras, per ricevere le cure necessarie. Il biologo Edson Abrao ha spiegato che si tratta di un esemplare adulto, di cui però non è stato possibile determinare il sesso. L’anaconda gialla (*Eunectes notaeus*) è un serpente costrittore non velenoso.

“Non possiede ghiandole né zanne in grado di inoculare veleno; pertanto, non è velenosa. Tuttavia, uccide le prede tramite costrizione. È un animale estremamente potente – ha spiegato Abrao – In Sud America, è il serpente dotato della maggiore forza fisica e si nutre di qualsiasi tipo di animale”.

Secondo l’esperto, questa specie si ciba di mammiferi, pesci, caimani e persino altri serpenti; è possibile che l’esemplare si sia avvicinato all’abitazione in cerca di riparo o di cibo. “La presenza di un animale di tali dimensioni e corporatura in questa regione indica che l’area in cui è stato rinvenuto gode di un perfetto equilibrio ecologico”, ha concluso Abrao.

Video tratto da: IPA / KameraOne