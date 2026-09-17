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VIRALI 17 SETTEMBRE 2026

L'eroico cane sventa la rapina e salva il suo padrone

Redazione Virgilio Video

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Un vero cane ‘da guardia’: un danese ha sventato coraggiosamente una rapina che due malviventi stavano compiendo ai danni sel suo padrone.

A pochi metri da casa, una moto con due uomini s’era fermata, con il passeggero coperto da un casco che è sceso dalla due ruote e ha provato sotto la minaccia di un coltello a costringere il passante a cedergli i suoi averi.

In quel momento, però, è arrivato di corsa il danese che ha aggredito il ladro mordendogli un braccio e costringendolo a risalire sulla moto a darsi alla fuga con il suo complice.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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