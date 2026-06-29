Ha dell’incredibile quanto avvenuto ad un pilota, che a causa di un suo banalissimo errore ha dovuto affidarsi ad un complicato quando brusco atterraggio di emergenza.

Come riferiscono le autorità: “Il pilota ha affermato che, prima del decollo, ha spostato la valvola selettrice del carburante dal serbatoio sinistro alla posizione “entrambi”. Poco dopo il decollo, il motore ha quindi perso tutta la potenza, impedendo al velivolo di tornare in pista e il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza su una strada. L’aereo è riuscito ad atterrare ma in modo tutt’altro che ‘delicato’, tanto da riportare ingenti danni, soprattutto alle ali.

“Dopo l’incidente, il pilota si è reso conto di aver confuso la manopola della valvola selettrice del carburante con l’indicatore e di aver interpretato erroneamente la posizione della valvola. In realtà, prima del decollo, aveva portato la valvola del carburante in posizione “off”, non in posizione “entrambi” come credeva.”, hanno spiegato gli incaricati all’indagine.

Video tratto da: IPA / KameraOne