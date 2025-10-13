Falso cieco da oltre 50 anni, scoperto dalle Fiamme Gialle

Per Inps e Inail era titolare di un sussidio di invalidità per cecità assoluta. Per i finanzieri del comando provinciale di Vicenza, che hanno eseguito controlli e pedinamenti, eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato. Da qui la denuncia per truffa ai danni dello Stato.

Secondo le indagini il 70enne ha percepito indebitamente, per più di 50 anni, indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro.

Per due mesi i finanzieri di Arzignano lo hanno monitorato con pedinamenti e riprese video, ricostruendo come fin dal 1972 fosse titolare di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. L’attività si è conclusa con l’esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200mila euro di presunti proventi illeciti pari alle rendite indebitamente percepite nell’ultimo quinquennio, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all’accertamento