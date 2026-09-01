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VIRALI 01 SETTEMBRE 2026

L'incidente al Mondiale di Rally è da paura

Redazione Virgilio Video

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Incidente da brividi quello che ha visto coinvolti pilota Takamoto Katsuta e il copilota Aaron Johnston durante la penultima prova speciale del Rally del Paraguay, tappa del mondiale di rally WRC.

La Toyota di Katsuta ha perso il controllo su una pista sterrata accidentata, ribaltandosi e andando a sbattere violentemente contro un palo della luce.

Katsuta e il suo copilota Aaron Johnston sono usciti miracolosamente illesi dall’incidente e sono stati portati in ospedale per accertamenti precauzionali.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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