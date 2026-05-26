Incidente ai limiti dell’incredibile per una donna argentina la cui identità è rimasta sconosciuta: mentre cercava di controllare la batteria della sua auto, viene investita e schiacciata dalla propria auto.

Nel filmato, ripreso dalle telecamere di sicurezza della città di Comodoro Rivadavia, nella provincia argentina di Chubut, si vede la donna in piedi davanti a una Renault Clio nera con il cofano aperto, quando il veicolo inizia improvvisamente a muoversi in avanti.

La donna viene sbalzata a terra e una ruota le passa sopra il petto prima che l’auto continui a rotolare per diversi metri.

Un testimone ha riferito alla polizia che la donna stava cercando di collegare i cavi della batteria e che l’auto ha accelerato bruscamente nel momento in cui i cavi sono entrati in contatto con la batteria. Si ritiene inoltre che il veicolo fosse stato lasciato senza il freno a mano inserito.

La polizia e un’ambulanza sono giunte sul posto, dove gli agenti hanno constatato che la vittima presentava una ferita sanguinante ed è stata trasportata all’ospedale regionale. Fortunatamente, gli esami sostenuti nella clinica hanno confermato l’assenza di fratture o lesioni gravi e la donna è fuori pericolo.

Gli agenti hanno raccolto le immagini delle telecamere di sicurezza e sequestrato il veicolo per un’analisi forense dei freni e del sistema di trasmissione, al fine di stabilire se l’incidente sia stato causato da un guasto meccanico o dalla mancata immissione del freno a mano.

Video tratto da: IPA / KameraOne