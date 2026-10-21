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VIRALI 21 OTTOBRE 2026

L'incidente è pazzesco: auto si schianta contro una casa e resta sospesa a mezz'aria

Redazione Virgilio Video

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Un folle incidente con un esito fortunato s’è verificato a Boston, dove un’auto in corsa a tutta velocità ha sfrecciato lungo la strada, ha sorvolato il marciapiede e le recinzioni e s’è schiantata sul fianco di una casa, rimanendo sospesa a mezz’aria.

I soccorritori hanno messo in sicurezza l’auto e hanno liberato le persone intrappolate all’interno: incredibilmente, entrambe le persone se la sono cavata con ferite lievi e anche la donna che si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’incidente è rimasta illesa.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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L'incidente è pazzesco: auto si schianta contro una casa e resta sospesa a mezz'aria
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