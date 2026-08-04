Incidente terrificante durante la gara Fuji GT 300 km sul circuito del Fuji Speedway, in Giappone: il pilota nippo-brasiliano Igor Fraga ha perso il controllo della sua vettura del team Nakajima Racing dopo un contatto con due avversari.

Dopo l’impatto, l’auto di Fraga è letteralmente decollata, per poi atterrare sul circuito e andarsi a schiantare a bordo pista, finendo la sua corsa praticamente distrutta.

Gli organizzatori hanno temporaneamente sospeso la gara mentre i soccorsi si recavano sul posto: Fraga è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma, fortunatamente, non ha riportato lesioni o fratture e dopo pochi giorni in osservazione è stato dimesso.

Video tratto da: IPA / KameraOne