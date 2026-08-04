VIDEO
Cerca video
VIRALI 04 AGOSTO 2026

L'incidente in gara è terrificante: prima il decollo e poi lo schianto

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Incidente terrificante durante la gara Fuji GT 300 km sul circuito del Fuji Speedway, in Giappone: il pilota nippo-brasiliano Igor Fraga ha perso il controllo della sua vettura del team Nakajima Racing dopo un contatto con due avversari.

Dopo l’impatto, l’auto di Fraga è letteralmente decollata, per poi atterrare sul circuito e andarsi a schiantare a bordo pista, finendo la sua corsa praticamente distrutta.

Gli organizzatori hanno temporaneamente sospeso la gara mentre i soccorsi si recavano sul posto: Fraga è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma, fortunatamente, non ha riportato lesioni o fratture e dopo pochi giorni in osservazione è stato dimesso.

Video tratto da: IPA / KameraOne

INCIDENTE VIRGILIOYT
L'incidente in gara è terrificante: prima il decollo e poi lo schianto
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi