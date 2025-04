Adam Krauss, un sub di Perth, in Australia, ha registrato l’incontro notturno con uno dei ‘mostri’ più impressionanti dell’oceano, una manta, un animale che può arrivare quasi a 7 metri di larghezza e ad un peso di oltre una tonnellata.

In questo caso il pesce era di ‘solo’ quattro metri ma l’impatto visivo di vederla emergere dal buio dell’acqua e scivolare sopra la propria testa è stato incredibile per Adam. Fortunatamente si tratta di animali inoffensivi per l’uomo e si nutrono prevalentemente di plancton.

Video tratto da: IPA / CatersNews