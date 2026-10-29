L'incontro è eccezionale: autista avvista una rarissima renna bianca

Incontro indimenticabile per un automobilista che stava viaggiando nella Lapponia finlandese: l’uomo ha avvistato una renna completamente bianca sulla strada.

La Lapponia ospita circa 200.000 renne, ma quelle completamente bianche sono rarissime e hanno questo colore perché caratterizzate da leucismo, una condizione genetica che influisce sulla pigmentazione.

Nella tradizione scandinava, avvistare una renna bianca è considerato un segno di buona fortuna.

Al collo della renna banca è peraltro visibile un collare: con ogni probabilità l’animale è stato schedato dai ricercatori locali ed è costantemente monitorato.

Video tratto da: IPA / KameraOne / @lunnavy via Spectee