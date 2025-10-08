VIDEO
VIRALI 08 OTTOBRE 2025

L'incontro ravvicinato con il bisonte è da brividi

Incontro ravvicinato da brividi tra una famiglia e un possente bisonte, che ha sfiorato la loro macchina.

“Eravamo in gita al Parco di Yellowstone quando questo enorme bisonte si è avvicinato alla nostra macchina, passandoci a fianco – ha raccontato Robin Franson, autore del video – E’ stata un’esperienza davvero da brividi”.

Ricordiamo che li bisonte americano può sfiorare i due metri d’altezza al garrese, essere lungo tra i 2 e i 3 metri e pesare fino a 900 chili: una carica da parte di un bisonte infuriato, può quindi essere devastante ma anche solo un’incornata può procurare ingenti danni ad una macchina.

Non a caso, i Ranger consigliano sempre di muoversi con estrema cautela anche in macchina, quando si avvicinano i bisonti alle vetture.

Video tratto da: IPA / Robin Franson via ViralHog

