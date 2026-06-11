Un pescatore che ha trascorso anni a catturare, marcare e studiare gli squali al largo di Nantucket, nel Massachusetts, ha avuto la sorpresa della vita quando ha pescato il suo primo squalo bianco.

“Ero emozionato e stressato – ha detto il pescatore – È stato pazzesco, specie quando lo stavo abbracciando”.

Elliott ha raccontato a WBZ-TV che lo squalo era lungo tra i due metri e mezzo e i tre metri e pesava circa 135 chili.

Sebbene Sudal abbia una vasta esperienza con gli squali, ha descritto il momento come incredibile.

“A Nantucket, in particolare, ho catturato oltre 1.000 squali grigi, squali bruni e centinaia di squali bruni”, ha detto. “Quello, però, era il mio primo squalo bianco”.

Dato che gli squali bianchi sono una specie protetta, Sudal ha spiegato che la sua attenzione si è rapidamente spostata dall’emozione della cattura al rilascio in mare dell’animale in tutta sicurezza.

“È fantastico, ma è una responsabilità – ha sottolineato – Ci sono 50 persone con le telecamere intorno, si tratta di una specie protetta e in via di estinzione.”

Con l’aiuto del suo team, Sudal ha detto che lo squalo è stato liberato dall’amo e rilasciato in acqua in circa 15 secondi.

“Non puoi scegliere cosa abbocca all’esca. Alla fine è successo di aver pescato un grande squalo bianco ma credo di aver gestito la situazione correttamente”, ha concluso Elliott.

Video tratto da: IPA / KameraOne