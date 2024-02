L'incredibile doppia truffa: uno cieco al volante di un suv, l'altro finto paraplegico

Due cittadini pachistani sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per aver finto invalidità e aver percepito sussidi per 66mila euro.

L’ordine di custodia cautelare è stato firmato dal gip di Monza. Si tratta di un 28enne residente a Misinto (Monza), in carcere per essersi finto cieco e aver percepito il reddito di cittadinanza dichiarando di essere in Italia da più di dieci anni; il tutto per essere poi pescato al volante di un suv di grossa cilindrata.

L’altro è un 48enne residente a Cesano Maderno (Monza), ai domiciliari per aver finto un’invalidità grave tale da costringerlo in carrozzina, anche lui percependo illecitamente sussidi. In realtà anche qui la malattia sia agli arti inferiori che superiori era finta e anche lui è stato ripreso da videocamere mentre camminava regolarmente e saliva a bordo del suv guidato dal ‘sodale’.

Per entrambi le accuse a vario titolo sono per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico per induzione, indebita percezione del reddito di cittadinanza e autoriciclaggio. (NPK)

Fonte: Guardia di Finanza