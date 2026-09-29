L'incredibile fuga della mucca è tutta da ridere

Una mucca dalla vocazione decisamente acrobatica: arrivano dalla provincia cinese nord-orientale di Jilin le immagini di un’incredibile fuga di cui s’è reso protagonista un vivace bovino.
Il proprietario dell’allevamento s’era reso conto un giorno della scomparsa di una delle sue mucche ma non riusciva a capire cosa le fosse successo: solo guardando i filmati ripresi dalla telecamera di sicurezza, l’allevatore ha potuto ‘apprezzare’ il salto ‘circense’ con cui l’animale è riuscito a passare attraverso una piccola finestra della stalla, mostrando un’insospettabile agilità considerando la sua stazza.
In compenso, dopo un giretto nelle vicinanze, la mucca ha deciso di rientrare di sua spontanea volontà alla stalla. Non sappiamo se passando sempre dalla finestra ma in compenso le immagini della sua fuga sono diventate virali rendendola una stella, se non di tutto il web, sicuramente della sua mangiatoia…
Video tratto da: IPA / KameraOne