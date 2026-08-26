L'incredibile gatto con 29 dita entra nel Guinness dei primati

Un gatto Maine Coon di Kaukauna, nel Wisconsin, chiamato “Erebus Anomaly”, è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come il gatto con il maggior numero di dita. Ha ben 29 dita a causa della polidattilia, un tratto genetico che fa sì che i gatti nascano con dita in più. Le dita di Erebus sono state contate il 13 maggio scorso. Il record precedente era stato stabilito nel 2002, quando un gatto del Michigan era nato con 28 dita

Peraltro il piccolo Erebus ha richiato di vivere troppo poco per ‘festeggiare’ questo primato: quando aveva appena 12 settimane aveva infatti sviluppato una seria polmonite da aspirazione e i suoi proprietari non erano sicuri che ce l’avrebbe fatta. Invece, con le dovute cure, il micetto ce l’ha fatta: un motivo in più per festeggiare in famiglia.

Video tratto da: IPA / KameraOne