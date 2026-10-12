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VIRALI 12 OTTOBRE 2026

L'incredibile gesto della giraffa le potrebbe costare la vita

Redazione Virgilio Video

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In Zimbabwe, una giraffa ha offerto agli spettatori uno spettacolo a prima vista esilarante, allargando le zampe anteriori in una goffa posizione simile a una spaccata per raggiungere l’acqua di una pozza.

Dietro questa posa c’è però ben più di un semplice soggetto fotografico divertente: questa posizione espone infatti le giraffe a un pericolo concreto, lasciandole indifese in un momento in cui i predatori le possono attaccare con più facilità di successo.

Proprio per questo, le giraffe si limitano a bere solo una volta ogni pochi giorni, cercando di immagazzinare più acqua possibile.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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