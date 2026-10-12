L'incredibile gesto della giraffa le potrebbe costare la vita

In Zimbabwe, una giraffa ha offerto agli spettatori uno spettacolo a prima vista esilarante, allargando le zampe anteriori in una goffa posizione simile a una spaccata per raggiungere l’acqua di una pozza.
Dietro questa posa c’è però ben più di un semplice soggetto fotografico divertente: questa posizione espone infatti le giraffe a un pericolo concreto, lasciandole indifese in un momento in cui i predatori le possono attaccare con più facilità di successo.
Proprio per questo, le giraffe si limitano a bere solo una volta ogni pochi giorni, cercando di immagazzinare più acqua possibile.
Video tratto da: IPA / KameraOne