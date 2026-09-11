L'incredibile lotta dell'uomo contro il pitone gigante

Ci sono volute due ore di lotta ad un esperto cacciatore di serpente per catturare un enome pitone reticolato di quasi 5 metri e 66 chili rifugiatosi nel controsoffitto di una casa di Krabi, nel sud della Thailandia.

Bang Cha, questo il nome del cacciatore di serpenti con 17 anni di esperienza, era stato chiamato dopo che i proprietari della casa avevano sentito dei rumori arrivare dal controsoffitto, dove avevano poi scoperto essersi rifugiato un pitone reticolato, probabilmente dopo aver mangiato alcune galline nella zona.

Dopo aver individuato l’animale, Bang Cha e i suoi assistenti hanno praticato un foro nel pannello di legno del controsoffitto prima di tentare di tirare fuori con forza il rettile dal suo nascondiglio.

L’operazione s’è rivelata più complessa del previsto e, pur usando anche una scala, ci sono volute oltre due ore prima di ‘tirare giù’ il pitone, facendo crollare anche una parte del controsoffitto. Recuperato il serpente, Bang Cha l’ha messo in un sacco e abbandonato in una foresta lontano dalla zona residenziale.

I pitoni reticolati sono tra i serpenti più lunghi al mondo – il più lungo misurato ‘Baronessa’ è arrivato a 7.20 metri – e sono costrittori non velenosi; catturano la preda avvolgendola tra le loro potenti spire prima di inghiottirla intera.

La specie è originaria dell’Asia meridionale e sud-orientale e si trova in foreste, zone umide e aree vicine agli insediamenti umani, dove a volte entra nelle abitazioni in cerca di cibo o riparo.

Video tratto da: IPA / KameraOne