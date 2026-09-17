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VIRALI 17 SETTEMBRE 2026

L'incredibile scoperta lascia gli studiosi a bocca aperta

Redazione Virgilio Video

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Durante uno studio in un torrente nella contea di San Mateo, vicino alla baia di San Francisco in California, una ricercatrice ha notato una pietra dall’aspetto strano. Brigid Lynch, questo il suo nome, ha avuto un presentimento nel momento stesso in cui l’ha vista e il paleontologo Wayne Thompson ha confermato: si trattava del dente di un mastodonte del Pacifico!

Altre esperti hanno poi confermato l’ipotesi iniziale: che si trattava di un molare lungo circa 22.5 cm appartenente a un mastodonte del Pacifico, una specie del Pleistocene simile ai mammut estinta circa 12.000 anni fa. Il reperto è stato giudicato dagli esperti uno dei più completi e meglio conservati mai rinvenuti nell’area: in sintesi, un ritrovamento eccezionale.

Il fossile verrà consegnato alla Università di Stanford per essere sottoposto a analisi datative più precise.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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